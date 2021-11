I no pass raddoppiano: prima fermi al Novi Sad e poi in corteo

Erano circa 500 le persone che oggi pomeriggio hanno dato vita all'ennesimo sabato di protesta contro il green pass che a Modena, come contestualmente in altre decine di città italiane, si ripete ormai da mesi. Con un compromesso tra il diritto di manifestare e l'esigenza di non farlo in centro storico, che anche in questo sabato si è trovato per entrambi i momenti di protesta in programma. Si, perché oggi, anche conseguenza della frammentazione dei gruppi e delle associazioni sorte contro il green pass, i momenti autorizzati sono stati due. Il primo, nell'ormai consueto spazio antistante la tribuna del parco Novi Sad, in forma statica con interventi dalla tribuna (organizzato da No lockdown Emilia-Romagna, con la partecipazione del sindacato FISI, e dei gruppi Modena ai Geminiani, Comitato Italiano Libertà e The Voice of Sound) ed un secondo, organizzato da Modena Libera, che ha previsto un corteo, autorizzato e scortato a sfilare da parco Novi Sad al monumento ai caduti transitando per viale Vittorio Veneto e viale delle Rimembranze.















Nel primo momento di protesta statica, dalle tribune del Novi Sad, hanno parlato tra gli altri, la giornalista di inchiesta inviata di 'Fuori dal coro' Angela Camuso, e l'avvocato Edoardo Polacco, ospite in diverse trasmissioni televisive nazionali per la sua posizione contro il green pass da lui ritenuto incostituzionale nella sua applicazione al mondo del lavoro.

Due eventi distinti anche nelle forme. Nessun cartello contro il governo nel primo, mentre toni e cartelli decisamente antigovernativi nel corteo. Partito intorno alle 17,30 per percorrere i viali intorno al centro scortato da un cordone di Polizia, con disagi temporanei alla circolazione nel momento di passaggio negli incroci di largo Aldo Moro, e piazzale risorgimento, ma senza nessun altro particolare problema.