I principali eventi del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sabato 29 luglio, alle 19, percorso guidato tra i quasi mille anni di avventure della Torre civica. Su prenotazione, per un massimo di 25 persone per gruppo.La visita, organizzata dal Comune di Modena, Servizio di Promozione della città e turismo con Ar/s Archeosistemi, è aperta a un gruppo di 25 persone, su prenotazione dal sito visitmodena.it (www.visitmodena.it/it/esperienze/esperienze-artecultura/visite-tematiche-alla-torre-ghirlandina) oppure allo Iat, Ufficio informazione e accoglienza turistica in piazza Grande 14 (per informazioni: 059 203 2660). Il ritrovo dei partecipanti è alla biglietteria della Ghirlandina alle 18,45, la visita inizia alle 19 e dura circa 45 minuti.Festa dell'agricoltura - Alan Sorrenti in concertoIn occasione della tradizionale Fiera dell’Agricoltura e dell’Allevamento in corso nel fine settimana a Nonantola, domenica 30 luglio alle ore 21 è in programma il concerto di Alan Sorrenti. L’evento in Piazza Liberazione, a ingresso gratuito, è proposto dall’Amministrazione Comunale e da Studio’S.Limoni Indie Rock FestDue serate di musica dal vivo al Parco Lennon di Castelnuovo, venerdì 28 e sabato 29 luglio.Nemeton, festa celticaAi laghetti Curiel per tutto il fine settimanaSulla via VandelliA Barigazzo di Lama Mocogno, nei giorni 29 e 30 luglio 2023, iniziative all'aperto sulla promozione del turismo della riscoperta dei prodotti a km zero e della cultura.Festa della birraFino al 30 luglio, nel piazzale antistante lo Stadio Minelli, eventi, cibo di strada, musica dal vivo, dj set.Note e Arte nel RomanicoDomenica 30 luglio 2023, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago.Il trio protagonista sarà quello formato da Giovanni Mareggini – flauto, Giovanni Picciati – clarinetto e Claudio Piastra – chitarra ed il programma del concerto, “Crescendo con anima”, sarà un particolarissimo viaggio all’insegna delle trascrizioni e composizioni originali più significative per questo particolarissimo trio.



Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.





CASTELNUOVO RANGONE Rio dei Gamberi, concerti all'alba con Guitar Due per 'Armoniosamente'



Appuntamento con un buongiorno musicale sabato 29 luglio al parco Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone dove la rassegna “ArmoniosaMente” propone il tradizionale concerto all’alba di fine luglio, per salutare la nuova giornata immersi nella natura con l’Harmonia guitar duo.

L’appuntamento è alle 5.30, a ingresso libero. Si consiglia di portarsi un telo o un cuscino per sedersi comodamente sull’erba. Chi lo desidera, potrà fare colazione al parco. In caso di maltempo, il concerto si terrà all’Auditorium Bavieri di Castelnuovo.



L’Harmonia guitar duo, composto dai chitarristi Rita Casagrande e Gianluca Guido Maccarrone, propone un programma che parte dal classicismo ottocentesco di Ferdinando Carulli e di Fernando Sor (di cui eseguiranno la Fantasia, opera 54 bis), ai più recenti compositori spagnoli Enrique Granados e Manuel De Falla, entrambi esponenti dell’impressionismo musicale, fino al contemporaneo Paulo Bellinati, chitarrista classico brasiliano.



CAVEZZO - La sagra di Motta



Sabato 29 luglio Remember 'Spirity club' con dj Ivo Morini, vocalist Cuccurullo e la partecipazione speciale di Enrico Gualdi de 'La strana coppia' di Radio Bruno. Menù della serata Tagliatelle all'anatra, polletto ai ferri, fagiolata e dolce.

Domenica 30 luglio Commedia teatrale 'La sagrestia di don Paolino' Menù della serata Gnocco fritto, piadina e dolce LUNEDI' 31 LULIO Branco in concerto e raduno Vespa Club Medolla Menù della serata Gramigna con salsiccia, grigliata con patatine e dolce



FIORANO: Salse di Nirano, due iniziative per bambini



Nel weekend due iniziative. La prima si intitola “Itinerario dei perché” e si terrà sabato 29 luglio alle 17.30 presso Cà Tassi. Quante sono le domande dei bambini sugli animali a cui neppure la mamma o il papà sanno rispondere! Perché Bambi non ha le corna e come crescono? L’istrice tira gli aghi? Cosa mangia un gufo? Perché il serpente cambia la pelle? A queste e molte altre domande aiuteranno a trovare risposta gli esperti del Centro di Recupero Fauna Selvatica Il Pettirosso.

Il giorno successivo, domenica 30 luglio invece arriva “Amici? Naturale!” alle ore 16.00, attività dedicata ai più piccoli con ritrovo presso Cà Rossa. Si tratta di una divertente caccia al tesoro in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia. Costo: 5 euro a partecipante.

È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento e calzature comodi, per agevolare le escursioni.