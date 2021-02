I problemi più diffusi nell’uomo: l’aiuto dei prodotti farmaceutici

Si parla spesso di salute maschile in un’ottica fin troppo machista. L’uomo non è immune, non è indistruttibile e pertanto può chiedere aiuto.

Nel corso degli anni, con l’aumentare dell’età, ma anche in età giovanile, l'uomo può trovarsi ad affrontare diversi problemi di salute. Sono tanti i disturbi che possono limitare il benessere psico-fisico degli uomini a seconda anche di una fragilità emotiva che spesso viene nascosta. I problemi più diffusi sono sicuramente quelli alla prostata, ma anche disturbi che minano la stabilità sessuale, disturbi legati a stress, età e ormoni.

Proprio perché individuano la figura di un uomo “debole”, spesso questi problemi sono difficili da affrontare in virtù della chiusura a riccio del soggetto, che indossa un’armatura per non cadere vittima di inutili e superati stereotipi. Il primo passo per individuare e risolvere un problema è quello di aprirsi, parlarne e confidarsi con persone di fiducia e poi – in un secondo momento – con medici e specialisti.

La prostatite è uno dei problemi più diffusi legati alla prostata: si tratta di un’infiammazione della ghiandola che può causare disagi durante la minzione o l’eiaculazione, ma anche dolori all’addome. Se non individuata e curata per tempo, la prostatite può trasformarsi in una malattia cronica, la prostatodinia. L’ingrossamento della prostata può invece causare seri problemi ad urinare. L’ultima possibilità è invece la più pericolosa, quella di contrarre il cancro alla prostata. Si tratta di una delle principali cause di morte tra gli uomini.

Vi sono poi i problemi più delicati da affrontare, quelli di natura sessuale: qui l’effetto di una mancata comunicazione può essere ancora più deleterio. Se il problema non viene affrontato, magari con il partner, il rischio che la spirale possa portare ad uno sprofondamento individuale è alto.

Le cause dei problemi di natura sessuale sono spesso da ricercare sul piano psicologico: si tratta principalmente di disagi dovuti ad un forte stress, o ad una scarsa considerazione di sé stessi, oppure alla cosiddetta ansia da prestazione, la paura di deludere le aspettative del partner. Nei sintomi, si può trasformare in un problema abbastanza comune: l’impotenza, l’incapacità di mantenere una erezione forte per tutta la durata del coito.

La cura di questi problemi va esplicata in un percorso individuale che sia di natura psicologica prima ancora che fisica. Esistono però dei prodotti, di tipo naturale e farmaceutico, che possono aiutare l’uomo nel progresso e nel rimedio: Viata offre numerose soluzioni in merito e anche consulenze istantanee con i migliori farmacisti.

Oltre ad un percorso psicologico, però, si possono individuare e risolvere le altre cause: una vita squilibrata, sedentaria o stressante può causare la riduzione della libido. Anche l’eccessivo consumo di sigarette, alcolici o droghe porta alla riduzione dell’attività sessuale. Mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato è il primo passo verso la risoluzione di un problema di cui soffre o ha sofferto il 50% degli uomini e che è assolutamente guaribile.