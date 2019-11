Il bus perde una ruota, paura sulla linea 12, sindacati preoccupati

I 10 bulloni che tengono ancorato uno dei due cerchioni delle ruote gemellate di un bus della linea 12 Seta si sono sganciati, facendo letteralmente uscire una ruota dalla sua sede, lasciando il mezzo appoggiato ed inclinato sull'unica rimasta. Tanto incredibile quanto preoccupante, anche se fortunatamente senza gravi conseguenze, il fatto accaduto questa mattina in largo Garibaldi, a Modena. Il distacco di una ruota è davvero cosa insolita. Siamo intorno alle 9. Alcune corse prima la linea era sovraffollata di studenti. Ma anche per quei passeggeri che in quel momento erano a bordo il timore che qualcosa di grave potesse accadere c'è stato. Il distacco della ruota (pneumatico e cerchione), oltre a fare sbandare pericolosamente il mezzo in mezzo a traffico, ha rischiato di coinvolgere altrettanto pericolosamente altri mezzi o persone che dalla pesante ruota potevano essere colpiti. Importante l'arresto del bus, per tempo, da parte dell'autista, che ha provveduto a fare scendere tutti i passeggeri e a porre in sicurezza mezzo e l'area. Autobus fermo, ritardi, ma nessuna grave conseguenza, al netto del rischio.Non si sono fatte attendere le reazioni da parte sindacale. ''Anche se nell'ultimo anno il parco bus è stato migliorato resta il fatto che la mancata manutenzione, dovuta alla carenza di personale in officina, rimane un problema, e questi sono i risultati' - affermareferente provinciale Faisa Cisal. 'Se solo fosse capitato qualche corsa prima sulla corsa della linea 12, molto frequentata da studenti, con bus molto carico, le conseguenze potevano essere altre. Purtroppo nelle campagne elettorali non si sente parlare di trasporto pubblico''È inaccettabile che si verifichino ancora questi gravi episodi che mettono continuamente a rischio la sicurezza di lavoratori e utenti' - afferma la segreteria USB guidata da. ''Tutto queste dimostra che USB Lavoro Privato ha tutte le ragioni per continuare a portare avanti la sua vertenza all'interno di Seta'