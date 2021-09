'Il consenso in ambito medico ci riporta al Codice di Norimberga'

'Dare il proprio consenso significa accettare determinati trattamenti che ci vengono proposti. In ambito medico ciò è molto importante. Così come in ambito sessuale. Se manca il consenso in un rapporto sessuale si parla di violenza di stupro. Lo stesso vale in ambito medico, tenendo conto che la nozione di consenso nasce nel 1948, nel codice di Norimberga, quando ci si rese conto che venivano fatte delle sperimentazioni su persone non consenzienti di fatto delle cavie'.

Michela Marzano ricorda nella sua lezione magistrale e ai giornalisti, nell'ambito del Festival Filosofia, il valore e l'importanza del consenso informato. Concetto giuridico che diventa principio giustificatore delle nostre azioni se e soltanto se espressione di autonomia e libertà.