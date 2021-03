Il Pettirosso vuole realizzare a Modena area per recupero orso bruno

'Sostenere la proposta del Centro Soccorso Animali – Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” finalizzata alla creazione di un’area per il recupero e la reintroduzione in ambiente dell’orso bruno'. Con questa delibera appena approvata la giunta Muzzarelli ha deciso di dare il proprio ok a una proposta finora impensabile avanzata dal centro Il Pettirosso.Il 2 febbraio infatti il Centro ha fatto richiesta formale per avere la concessione in uso di un’ulteriore area di circa 14.000 metri quadrati con accesso su via Caruso a Modena, quasi interamente boschiva, per realizzare un sito in cui collocare orsi che abbiano bisogno di assistenza al fine della reintroduzione nel loro ambiente o a fini di tutela per gli esemplari non più adatti alla reintroduzione in ambiente.Il Comune nel dare il proprio via libera specifica ovviamente che 'si procederà all’assegnazione in uso oneroso dell’area richiesta solo successivamente all’ottenimento da parte del Centro Soccorso Animali di tutte le autorizzazioni di legge da parte degli Enti preposti e delle Autorità nazionali e locali competenti in materia'.