Il Ponte Morandi e la ciclabile Montecuccoli cosa hanno in comune?

Era il 7 maggio 2019, più di un anno fa, quando l’ufficio stampa del Comune di Modena emanava un comunicato che iniziava così: “Iniziato l’intervento per la realizzazione del percorso lungo 750 metri fino a viale Monte Kosica che prosegue quello di via Paolucci. Conclusione prevista entro ottobre”. Per questa data è significativa? Solo perché, poche settimane dopo ci sarebbero state le lezioni per il sindaco.

Effettivamente, vi fu un, seppur timido, inizio dei lavori nei giorni successivi; poi, tra sospensioni e rallentamenti, è passato sia ottobre che i mesi successivi fino ad arrivare al lockdown e la successiva ripresa. Ora è trascorso più di un anno.

Riuscirà la pista ciclabile di via Montecuccoli ad essere realizzata almeno con i tempi che sono serviti per realizzare il nuovo ponte Morandi? Una bella gara; vedremo… Altrimenti, arriveremo alla conclusione che per costruire il nuovo ponte Morandi a Genova ed una ciclabile di poche centinaia di metri a Modena, c’è voluto lo stesso tempo.

Intanto, il prossimo mese, partiranno i lavori per la ciclabile della diagonale; una ciclabile d’oro, visti i costi superiori a due milioni di euro per poco più di due chilometri; speriamo, almeno, che venga rispettato il termine di un anno per la conclusione dei lavori; in tal modo, potrà essere percorribile fin dall’ inizio del successivo anno scolastico. Certo che, visto che sono trascorsi più di cinque anni dalla chiusura della vecchia ferrovia, sarebbe stato meglio che fosse stata completata entro l’inizio di quest’anno scolastico per evitare affollamenti sugli autobus!

Comunque sia, le promesse e gli impegni vanno mantenuti: saremo vigili.



Franco Fondriest