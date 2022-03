Assemblea Sacca, finale amaro, scontro verbale dei cittadini col sindaco che sbotta e se ne va

'Ho promesso un fioretto, intervenire nonostante tutto ciò che ho ascoltato. Tutta la sera ho ascoltato, sparare dati, perché qui tutti sparano dati, e sembrano afflitti della sindrome del meglio più in là, ognuno per i suoi interessi'. Inizia così, suscitando subito disapprovazione e mugugni nella platea di circa 150 presenti, il discorso con il quale il sindaco Giancarlo Muzzarelli avrebbe dovuto chiudere l'assemblea di quartiere organizzata nell'ampio palaroller della Sacca per parlare delle criticità e delle prospettive del quartiere e, per forza di cose, del discusso progetto di ampliamento del polo logistico Conad. Una assemblea aperta dello stesso sindaco con un pensiero all'Ucraina e introdotta dall'Assessore Vandelli, ma proseguita con oltre due ore di interventi di esponenti del locale comitato Villaggio Europa e di cittadini. In platea anche diversi esponenti politici e consiglieri comunali: Piergiulio Giacobazzi, Forza Italia, Elisa Rossini, Fratelli d'Italia - Popolo della famiglia, e Barbara Moretti per la Lega.Tra gli interventi di merito da parte della platea quello di Gianpaolo Maini e di Fabrizio Benelli (Comitato Villaggio Europa), che ha chiesto di azzerare e fare ripartire il procedimento che dopo il passaggioalla prima conferenza dei servizi 'ha subito delle modifiche tali da richiedere un nuovo deposito con il reset della opportunità e dei tempi per presentare osservazioni'. E c'è chi invita a scelte più coraggiose, con soluzioni innovative (oltre allo spostamento in zone industriali periferiche o comunque al di fuori dell'anello della tangenziale), capaci di fare convivere lo sviluppo industriale con le esigenze sociali ed abitative ed ambientali di un quartiere che negli ultimi decenni ha rafforzato gli spazi residenziali.Interventi ai quali sarebbero dovute seguire le conclusioni del sindaco, ma che una volta iniziate sono state interrotte prematuramente dallo stesso sindaco. Dopo alcuni battibecchi, scambi di provocazioni con cittadini in sala, Muzzarelli decide di dire basta senza entrare nel merito del progetto polo logistico e di fatto senza parlare di nulla altro.'Sapete cosa vi dico? Buona serata, me ne vado, alla prossima'.Gi.Ga.