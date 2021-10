In provincia di Modena 500 mila seconde dosi, raggiunto 80%

'Nella giornata di ieri si sono toccate le 500mila seconde dosi di vaccino somministrate in provincia di Modena (comprese le cosiddette “dosi uniche” di Johnson&Johnson), una cifra tonda che si alza ulteriormente se si calcola la copertura vaccinale sulla popolazione assistita o residente in Provincia di Modena – 521.500 persone completamente vaccinate – comprendendo così anche coloro hanno effettuato la vaccinazione (o una parte di essa) fuori provincia. Un dato, questo, che corrisponde all’80% della popolazione dai 12 anni in su'. Lo comunica l'Ausl di ModenaLa copertura completa sale al 89,1% se si considerano soltanto le persone con più di 60 anni, vale a dire quelle vaccinate prioritariamente nelle prime fasi della campagna vaccinale.12-14 12.929 (60,32%)15-19 25.412 (74,35%)20-24 26.833 (75,68%)25-29 27.478 (72,08%)30-34 29.412 (70,80%)35-39 30.567 (71,23%)40-49 83.432 (76,50%)50-54 47.724 (80,64%)55-59 46.571 (83,35%)60-64 40.300 (84,71%)65-69 35.614 (86,91%)70-74 35.585 (89,70%)75-79 28.447 (91,41%)80-84 25.363 (93,25%)85 o più 25.895 (91,57%)Totale521.562 (79,92%)“Vorrei cogliere questa occasione, ancora una volta, per rendere onore al merito a tutti i nostri professionisti –perché senza ciascuno di loro, farmacisti, infermieri, medici, figure tecniche e amministrative, responsabili dei punti vaccinali e direttori di distretto, ma anche senza servizi di sicurezza, addetti alle pulizie e tanti altri, non sarebbe stato possibile portare avanti questa imponente operazione di sanità pubblica collettiva. Non voglio dimenticare i volontari: la Protezione civile, Croce Rossa e Croce Blu, ANPAS e tutte le altre associazioni dei nostri territori, nominarle tutte sarebbe impossibile. Infine i singoli volontari e tra essi anche gli ex dipendenti delle aziende sanitarie in pensione, che con la loro passione e le loro competenze ci stanno aiutando molto. Continuiamo così, consapevoli che chiediamo a tutti un ulteriore sforzo – conclude –, saremo sempre grati ai nostri professionisti per l’impegno che incessantemente pongono nell’assicurare che tutto si svolga al meglio”.