Incredibili strade invernali da percorrere in moto: scoprile con noi

Inverno è sinonimo di neve, piste da sci e motociclette in garage. Ma perché limitarsi a questo? Anche se il maltempo imperversa all'esterno, ci sono moltissime destinazioni dove andare in moto durante i mesi freddi. In questo articolo vi suggeriamo alcune incredibili strade invernali da percorrere in moto e se volete sapere di più visitate il sito InMoto 1. Transfagarasan - Romania: questa strada può essere considerata l'apice dei viaggi invernali in moto, in quanto è una delle strade di montagna più spettacolari d'Europa. Per gli appassionati di moto con un budget limitato, questa strada è ideale per viaggi brevi e perfetta per godere di panorami mozzafiato con temperature mai troppo basse.2. Strada 12 - Utah: Se siete alla ricerca di qualcosa di più impegnativo, questo percorso potrebbe sicuramente valere la pena.Offre curve panoramiche e lunghi rettilinei attraverso alcuni dei paesaggi più belli del Nord America! Oltre a strade piene di neve, potreste anche vedere cavalli selvaggi che pascolano ai bordi della strada!3. Parco nazionale Los Glaciares - Argentina: questo parco presenta alcune strade motociclistiche più aspre e pittoresche del mondo. Vi aspettano ghiacciai, montagne innevate e una fauna selvatica unica in questa parte del mondo!4. North Cascades - Washington: Questo itinerario motociclistico, che offre alcuni dei paesaggi più variegati degli Stati Uniti, vi porterà attraverso prati alpini, aspre montagne e cascate. Le acque blu-verdi del Diablo Lake ne fanno una meta imperdibile per i motociclisti che vogliono esplorare il Pacifico nordoccidentale!5. Ring Road - Islanda: Famosa per i suoi paesaggi che sembrano usciti da un film, la Ring Road offre ai motociclisti un'esperienza emozionante, attraversando meraviglie naturali davvero spettacolari.

Dalle spiagge di sabbia nera, ghiacciai, vulcani e cascate: è un'avventura unica nel suo genere!

6. Monti Chugach - Alaska: Per gli appassionati di moto alla ricerca di un viaggio invernale estremo, le Chugach Mountains offrono un'esperienza indimenticabile. Attraverserete alcuni dei paesaggi più remoti e panoramici del Nord America, dove potrete osservare animali selvatici come alci e orsi nel loro habitat naturale.

7. Catena montuosa dei Pirenei - Francia/Spagna: Questo itinerario offre ai motociclisti l'accesso ad alcuni dei segreti meglio custoditi d'Europa! La catena montuosa dei Pirenei è considerata uno dei migliori percorsi motociclistici da quando i suoi sentieri sono stati tracciati secoli fa, offrendo panorami mozzafiato e curve strette mentre si attraversa la Spagna e la Francia.

8. Cervino - Svizzera: Probabilmente uno degli itinerari motociclistici più famosi d'Europa, questa strada attraversa alcuni dei paesaggi più spettacolari e belli della Svizzera. Attraverserete passi di alta montagna, laghi cristallini, greggi di capre e potrete persino scorgere l'iconico Cervino!

9. Catena montuosa delle Alpi - Italia/Austria: Un incredibile itinerario motociclistico che attraversa due Paesi, le Alpi offrono di tutto, da piccole strade tortuose a veloci autostrade che vi porteranno a destinazioni straordinarie come Innsbruck (Austria) o Venezia (Italia). Inoltre, una buona parte delle strade per motociclisti attraversa parchi nazionali con viste mozzafiato su cime innevate.

10. Stazione sciistica di Winter Park - Colorado: Finalmente, gli amanti delle moto possono esplorare le Montagne Rocciose con un giro in moto attraverso questa stazione sciistica. Grazie al facile accesso alle strade ben asfaltate, i motociclisti potranno godere di viste spettacolari sulle cime innevate e sulle foreste lussureggianti senza doversi preoccupare delle condizioni di ghiaccio!



Bonus

Per gli appassionati di moto alla ricerca di un'incredibile avventura invernale in Italia, l'itinerario motociclistico delle Dolomiti è un must. Questo percorso vi porterà attraverso alcuni dei paesaggi più mozzafiato che l'Italia ha da offrire, come cime innevate e foreste lussureggianti. Lungo il percorso troverete affascinanti villaggi tradizionali di montagna e splendide viste su laghi e valli. Godetevi il vostro viaggio in moto attraverso una delle regioni più pittoresche d'Europa!



Ecco a voi! Per gli appassionati di moto alla ricerca di un'incredibile avventura invernale, queste destinazioni offriranno sicuramente un'esperienza indimenticabile. Quindi, se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dai soliti viaggi estivi, perché non dare un'occhiata ad alcuni dei migliori itinerari motociclistici invernali? Non ve ne pentirete!