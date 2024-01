800 anni di presepe di Greccio: indulgenza plenaria al Santuario del Murazzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ultime due settimane a disposizione dei fedeli per riceere l’Indulgenza Plenaria in occasione degli 800 anni del Presepio di Greccio, il primo presepio della storia. Un evento collegato alla concessione dell'indulgenza planaria a tutti i fedeli.

A Modena, presso il Santuario della Madonna del Murazzo, messe domenicali delle ore 12 del 21 e 28 gennaio saranno presiedute rispettivamente da Mons. Giuliano Gazzetti, Vicario Generale della nostra Chiesa di Modena-Nonantola e da P. Paolo Maria Barani Ofm Conv. La messa di chiusura, venerdì 2 febbraio, sarà presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Verucchi, alle ore 20:15.





Il 31 gennaio la chiesa sarà chiusa per la festa di San Geminiano: la Cattedrale, in questo giorno gode anch’essa del dono dell’Indulgenza Plenaria.



Tanti sono stati coloro che, in queste prime settimane, si sono soffermati in preghiera davanti al Presepio e si sono confessati.



Di cosa si tratta

In occasione dell’800° anniversario del “Natale di Greccio”, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, dall’8 dicembre 2023 (Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria) al 2 febbraio 2024 (Festa della Presentazione al tempio di Nostro Signore Gesù Cristo) andranno a visitare un presepe in una chiesa affidata ai frati francescani in tutto il mondo. A Modena, il santuario della Madonna del Murazzo, in strada San Cataldo a Modena