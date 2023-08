Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tra questi c'è anche colui che corrisponde alla descrizione del soggetto che brandiva il coltello, tra l'altro noto alla Polizia per altri fatti. A lui è stato chiesto se occultasse qualcosa di illecito.Di fronte al no, gli agenti lo hanno perquisito trovando all’interno del marsupio indossato, un coltello a serramanico della misura complessiva di 15 centimetri Per tali motivi, veniva denunciato in stato di libertà per porto di armi atte ad offendere ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.Alla luce della condotta dei minori e dovendosi procedere al loro affidamento, sono stati tutti accompagnati presso gli Uffici della Questura dove sono stati raggiunti dai loro genitori, convocati dalla Polizia.Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi che hanno coinvolto i giovani, anche al fine di identificare ulteriori persone presenti in Piazza Matteotti.