Interventi per risse, auto rubate, alcool droga e porto abusivo di armi: il venerdì sera dei Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e delle dipendenti Stazioni hanno effettuato nuovi servizi mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio degli otto comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, proseguendo l’attività di vigilanza sulla viabilità stradale urbana ed extraurbana, già avviata all’inizio della stagione estiva ed incrementata in occasione dell’aumento della mole di traffico nelle serate dei fine settimana.Alle tre del mattino, una pattuglia impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale istituito nel comune di Formigine (MO), hanno intimato l’alt ad un’autovettura dall’andamento alquanto incerto.Il conducente, sottoposto a controllo con alcool-test, è risultato positivo, confermando lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcolici.La persona, 66enne, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata per la sospensione.Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti per rumori sospetti in una abitazione di un comune alla periferia del Capoluogo. Nel corso dell’intervento, nell’appartamento sono state trovate due piante di cannabis indica, anche nota come marijuana, poste sotto sequestro.La proprietaria delle piante è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti.

Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso di uno dei controlli notturni nei parchi e nelle altre aree verdi pubbliche cittadine, hanno notato una persona sospetta che, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga. Inseguito e fermato, nel corso del controllo è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Il giovane, 19enne, è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Il servizio effettuato rientra nella più ampia pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena nei 47 comuni della provincia.





Novi di Modena: lite alla festa della birra, intervengono i Carabinieri

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Novi di Modena sono intervenuti per una segnalata lite al Parco della Resistenza di Novi.

La tempestiva chiamata ai Carabinieri ha fatto sì che i due giovani coinvolti in una lite cessassero la discussione e si allontanassero dalla festa prima dell’arrivo della pattuglia, poi rimasta sul posto per controllare la situazione e prevenire eventuali ulteriori criticità.



Maranello: 33enne denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Ieri sera, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri della stazione di Maranello, nel corso di un normale servizio d’istituto, percorrendo la via Nuova Estense in direzione di Pavullo, hanno notato la presenza di un’autovettura ferma sul lato opposto della strada, con le luci di posizione accese.

Il conducente, alla vista dell’auto, è ripartito repentinamente, inducendo i militari a raggiungerlo e fermarlo per un accurato controllo.

Nel corso dell’ispezione del veicolo e del controllo del suo conducente, all’interno del bagagliaio, sotto la ruota di scorta, è stata rinvenuta una mazza metallica da baseball della lunghezza di cm 65, della quale il conducente non ha saputo giustificarne il legittimo possesso.

L’oggetto è stato sequestrato e l’uomo, 33enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



Medolla: recuperata auto rubata

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi sono intervenuti a seguito di segnalazione di un’auto sospetta lasciata in sosta all’interno di un parcheggio.

La pattuglia giunta sul posto ha verificato la presenza di una Fiat Croma parcheggiata nei pressi di un esercizio pubblico.

I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’autovettura era stata rubata a Faenza nel giugno scorso e anche le targhe erano state asportate a Cesena da altro veicolo.

I Carabinieri della Stazione di San Prospero (MO) hanno recuperato e preso in carico l’autovettura e le targhe, per la successiva restituzione ai legittimi proprietari.

I Carabinieri della Compagnia di Carpi stanno indagando per identificare gli autori dei furti e gli eventuali ricettatori.



Nella foto, la mazza da baseball sequestrata dai Carabinieri come porto non giustificato di armi atte ad offendere