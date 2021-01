La giornata della memoria: le iniziative a Modena e provincia

Modena



Mercoledì 27 gennaio, anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz nel 1945, il Giorno della Memoria sarà caratterizzato a Modena da una serie di iniziative che si svolgono già dal mattino nel programma del “Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento”, nel rispetto delle misure anti Covid-19, quasi tutte online.

La lunga giornata per non dimenticare prende il via dalle 8 con “Quale memoria”: le terze delle “Marconi” presentano percorsi interdisciplinari su discriminazioni,razzismo e intolleranza (si può ascoltare su podcast trasmesso da Radio Dad

Alle 9 all’Ateneo in via Università 4 si depone una corona alla lapide in memoria dei docenti e degli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali. Sempre mercoledì, dalle 9 alle 12, le biblioteche comunali propongono a scuole primarie e secondarie di primo grado “Un libro, una rosa bianca, in ricordo della Shoah”, lettura di albi illustrati, poesie e racconti in diretta streaming su facebook biblioteche.modena e bibliomo e su Youtube Biblioteche Modena e Archivio Storico. Con “Raccontare la Shoah” la biblioteca Delfini pubblica sul sito web bibliografie sul tema e proposte di letture, ascolti e visioni (www.comune.modena.it/biblioteche).

Alle 10, su Facebook di Fondazione San Carlo e Istituto storico e su YouTube di Fondazione San Carlo si può seguire “Processo al ‘Manifesto della razza’: il caso Pende”, azione teatrale per le superiori realizzata nel Giorno della Memoria 2019.

Alle 18 nella Sinagoga in piazza Mazzini (esclusivamente su invito: comebraica.mo.re@gmail.com), salmi e preghiere a ricordo dei deportati con Beniamino Goldstein, rabbino capo.

La Giornata della Memoria modenese del 27 gennaio prosegue infine alle 21 con “I Concerti della Memoria e del Dialogo: 2008 – 2021” una selezione dei brani più significativi dai concerti a cura di Amici della Musica di Modena degli ultimi 14 anni con brevi commenti storico-musicali ( facebook. com/amicidellamusicadimodena) .



Teatro Michelangelo: Anche oggi e fino al 31 gennaio gennaio on line lo spettacolo della compagnia Fantateatro. Cllegandosi alla pagina Facebook della compagnia diretta da Sandra Bertuzzi sarà possibile vedere lo spettacolo ‘Il popolo che si oppose all’orrore’, ispirato ai fatti realmente accaduti in Danimarca, durante l'occupazione nazista. Lo spettacolo è consigliato dai 12 anni in su ed è stato registrato per la trasmissione on line, al fine di far conoscere al pubblico una pagina poco nota della Shoah. Il biglietto (9,99 euro) si acquista tramite Paypal o con carta di credito, cliccando sull’apposito bottone all'interno della pagina evento Facebook corrispondente alla replica prescelta. Sono 12 le repliche previste fino a domenica.



Carpi

La Fondazione Fossoli di Carpi ha organizzato per oggi, 27 gennaio, in diretta streaming sulla pagina facebook della Fondazione, la cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio tesi di dottorato in memoria di Francesco Berti Arnoaldi Veli. Alla sera, alle 21, ancora su Facebook, “Questo vorrei dirvi. Parole d’inciampo”, parole e musica dalla ex Sinagoga di Carpi a cura di NoveTeatro e in collaborazione con il circolo Primo Piano di Correggio.

San Cesario sul Panaro

Prenderà il via il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, la rassegna online “Raccontami la Storia” curata da Daniel Degli Esposti e Paola Gemelli di Allacciati le Storie. Il primo appuntamento sul tema della Shoah e della persecuzione degli ebrei racconterà la storia di una famiglia ebrea accolta e nascosta a San Cesario per salvarsi dalla deportazione. Il videoracconto sarà disponibile dalle ore 19 del 27 gennaio sulla pagina Facebook del Comune di San Cesario, della Biblioteca Comunale di San Cesario e sul canale Youtube del Comune di San Cesario.

Vignola



Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con il Comune di Vignola, Università Popolare Natalia Ginzburg – Vignola e Libreria Castello di Carta, presenta il progetto audiovisivo Vignola e la Memoria della Shoah, online mercoledì 27 gennaio alle ore 15.00 sulla pagina Facebook del Comune di Vignola (@comunedivignola) e sul canale YouTube di Emilia Romagna Teatro Fondazione.

Nella stessa giornata alle ore 10.00 nei pressi di Via Fontana 2, il Comune di Vignola celebra la posa di una pietra d'inciampo dedicata a Ugo Milla, nato a Vignola il 14 novembre 1894 e morto ad Auschwitz-Birkenau l'11 dicembre 1943.



Castelvetro

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, mercoledì 27 gennaio inaugura per le vie del centro storico di Castelvetro la mostra fotografica “Coltivare memoria, volti e parole dalla persecuzione”, organizzata dall’assessorato e dall’ufficio cultura del Comune e realizzata dall’Istituto storico di Modena. Si tratta di una esposizione di immagini e frasi legate alla Shoa, ma non dedicate esclusivamente agli ebrei: sono infatti presenti anche volti di perseguitati politici, religiosi e di genere. Nelle immagini esposte si trovano, tra gli altri, Angelo Fortunato Formiggini, editore e letterato modenese, che il 29 novembre 1938 si gettò dalla Ghirlandina per protesta contro le leggi razziali; Sisto Gianaroli e la moglie Alberta Seruti, nominati “Giusti delle Nazioni” perché si prodigarono per salvare la vita della famiglia ebrea Ottolenghi.



Castelfranco Emilia

Diverse iniziative, tutte, in tempi di covid e relative restrizioni, trasmesse in diretta on line sulle piattaforme social istituzionali.

Il programma proposto è il seguente, sempre sulla pagina FB Cultura di Castelfranco Emilia:

Ore 19 - www.facebook.com/cultura.castelfrancoemilia La Notte della Shoah. Tra abisso e speranza, viaggio nell’Olocausto, con le parole di Elie Wiesel

con Elena Natucci e Jacopo Trebbi, attori della compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione



Ore 21- Pagina FB comune di Castelfranco Incontro con il prof. Francesco Maria Feltri sul tema: La sfida della comparazione: una riflessione sui regimi totalitari del Novecento

Mirandola

Il Comune di Mirandola, in collaborazione con la Fondazione “C. G. Andreoli”, e la filarmonica “G. Andreoli, ha pensato e realizzato due momenti musicali in video, per la giornata del 27 gennaio, finalizzati alle celebrazioni del Giorno della Memoria e volti a sensibilizzare ai temi che questa significativa ricorrenza intende richiamare. Il primo vede protagonisti il coro di voci bianche e giovanile Aurora (direttore Luca Buzzavi), l’orchestra PlaYoung e l’Ensemble MiX (coord. Gaetano Dolce, Stefania Chiozzini e Anna Saorin). Saranno eseguiti brani della tradizione ebraica e non solo, per la precisione il coro Aurora eseguirà “Shalom chaverin” e “Auschwitz” di Francesco Guccini, mentre l’orchestra PlaYoung e l’Ensemble MiX, “Gam gam” della tradizione ebraica. L’evento che andrà online sulla pagina Facebook del Comune “Mirandola città dal 1597, alle ore 10.00 sarà preceduto dall’introduzione curata dall’Assessore Marchi. Alle ore 19.00 invece stessa pagina Facebook e su quella della Biblioteca Eugenio Garin, la filarmonica “G. Andreoli”, presenta il brano “La vita è bella”, tratto dal concerto 2016 “la musica nel cinema italiano…secondo noi”.

Sempre il 27 gennaio saranno deposti dei fiori in piazza Costituente, all’altezza del civico n. 58, dove è posta la pietra d’inciampo che ricorda il beato Odoardo Focherini. Luogo dove visse con la famiglia gli ultimi anni della sua vita, prima dell’arresto nel marzo del 1944 e del martirio, avvenuto nel dicembre dello stesso anno nel campo di concentramento di Hersbruck.

Maranello



Un film, una selezione di libri e testimonianze per celebrare il Giorno della Memoria. Il Comune di Maranello propone per mercoledì 27 gennaio, 76° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, un programma di iniziative per non dimenticare.

“Una serie di iniziative”, è il commento dell’assessore alla cultura Mariaelena Mililli, “che vogliono fare da collante tra le generazioni perché la memoria legata alla disumanità dei campi di concentramento ci faccia riflettere sulle difficoltà, i muri e i fili spinati che in diverse parti del mondo stanno limitando la libertà e la dignità dell’essere umano. Serve impegno per avere davanti agli occhi ciò che è successo in passato e ancora più convinzione per trovare gli strumenti per incidere sul nostro presente”.



Presso la Biblioteca Mabic sarà allestita una vetrina con selezione di letture a tema. In serata dalle ore 20.10 alle ore 21 diretta Facebook sulla pagina del Centro Giovani Maranello con l’iniziativa “Il Centro Giovani fa memoria”: letture di brani significativi sul tema della discriminazione, della deportazione e della lotta agli orrori della guerra da parte dei ragazzi del Centro Giovani di Maranello e testimonianze e ricordi legati al territorio maranellese a cura dei rappresentanti dell’ANPI.



Alle ore 21 la proiezione gratuita in streaming del film 'La douleur' di Emmanuel Finkiel, tratto dal romanzo di Marguerite Duras. Tra diario intimo e racconto, il film porta sullo schermo l'omonimo romanzo autobiografico della scrittrice francese, ambientato negli anni dell'occupazione tedesca. Per vedere il film occorre inviare una richiesta via mail all'indirizzo auditoriumferrari@gmail.com indicando nome, cognome e un recapito telefonico, entro e non oltre il 26 gennaio. Entro il 27 gennaio sarà inviato via mail il codice-biglietto per accedere alla visione.



Fiorano modenese