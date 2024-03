La 'normale' piena del grande fiume scorre tranquilla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La piena del Po - si legge nell'aggiornamento di Aipo - ha transitato nelle sezioni di Piacenza e Cremona tra ieri sera e stanotte, con valori di criticità ordinaria (colore giallo) all’idrometro di Piacenza (m 5,44 sullo zero idrometrico) e sotto la prima soglia di criticità nella sezione di Cremona (m 1,10 s.z.i.). Il livello del fiume in questi tratti è in calo.



Il colmo di piena è atteso a Casalmaggiore nel pomeriggio di oggi e, in serata, a Boretto, per poi transitare Borgoforte tra stanotte e domattina, con livelli di criticità ordinaria (colore giallo).



La piena può interessare le aree golenali e sono raccomandati comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali - conclude l'Agenzia - proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile'.



Nella foto, un'immagine del fiume Po nei pressi del porto turistico fluviale di Boretto.