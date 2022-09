La settimana dell'Alzheimer: i prossimi appuntamenti

Sensibilizzare l’intera comunità cittadina sulle necessità e i bisogni delle persone con demenza, contrastando lo stigma ancora elevato che contribuisce all’isolamento e alla mancata richiesta di auto da parte delle famiglie.È con questo spirito che Modena diventa “città amica delle persone con demenza”, un progetto che vede unite Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliera-Universitaria, Comune di Modena, Associazione “GP Vecchi”, Federfarma e Farmacie comunali, nell’intento di rafforzare la rete di sostegno alle persone con demenza, permettendo loro di vivere sentendosi parte della comunità, rimanendo nella propria casa il più a lungo possibile e offrendo ai familiari maggiori risorse e opportunità per sostenere il loro lavoro di cura.Fino a domenica 25 settembre un fitto calendario di eventi interesserà la provincia modenese da nord a sud, ideato e realizzato in collaborazione con il Comune di Modena, le Unioni dei Comuni della Provincia e le associazioni di volontariato che si occupano del supporto ai pazienti con demenza e ai loro famigliari e caregiver.Dopo il primo appuntamento a Modena, al Festival Filosofia, con la presentazione delle attività e dei servizi erogati dai Centri Disturbi Cognitivi e Demenze della città di Modena.Altre iniziative, tra cui seminari, convegni, eventi formativi e presentazioni di progetti connessi alle demenze, sono in calendario a Vignola, San Cesario sul Panaro, San Prospero, Formigine, Maranello e Riolunato, oltre alla presenza di stand informativi a Carpi, Nonantola, Cavezzo, Zocca e San Felice.Mirandola, città amica delle persone con demenzaCamminata pro-memoriaRitrovo alle ore 18.00 c/o la sede ASDAM (borgo tondo, piazzale ospedale): itinerario che segue la via Circonvallazione. A seguire Pizzata solidale c/o Pizzeria Regina Margherita, via Antonio Bernardi, 7/B (zona FAMILA)VignolaSala dei Contrari - Rocca di Vignola, via Ponte MuratoriLa rete dei servizi del percorso socio assistenziale nel Distretto di Vignola dedicato alle persone affette da demenza ed ai loro caregiver. La Biodanza: una nuova modalità di curaCarpiClub Giardino, strada statale 468 Motta, 39'Io non mi perdo... al parco' evento formativoDalle 8.30 alle 13.30 per il personale dei Centro Disturbi Cognitivi e Demenze della provincia di Modena. Dalle 15.00 per volontari, familiari e caregiverSan Prospero, città amica delle persone con demenzaMicroresidenza il Melograno, via Olmo, 13/2Muovi il Cervello: come invecchiare con GustoSerata informativa sul tema della prevenzione nella demenza, a seguire contest culinarioRiolunatoComplesso “Maggiociondolo” via Castello, 14/b – sala primo pianoSeminario “Le palestre della memoria: una tecnica per preservare il benessere cerebrale”