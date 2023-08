L'addio a Toto Cutugno, folla ai funerali sulle note de 'L'Italiano'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fin dalla prima mattina, la chiesa era gremita tanto che molti hanno potuto seguire la funzione solo dal sagrato. Famigliari, amici e tanta gente comune si sono trovati tutto insieme nel ricordo del cantautore toscano, ma milanese di adozione. Fu proprio in questa chiesa che nel 1971 Toto aveva sposato sua moglie Carla, vivendo poi nel quartiere quasi come un semplice membro della comunità.Sul sagrato erano presenti diverse corone di fiori, tra le quali una di Gigi D'Alessio. Tra gli amici artisti, hanno partecipato alla funzione Gianni Morandi e Pupo.Due elementi hanno accompagnato Toto Cutugno nel suo ultimo viaggio: applausi scroscianti e 'L'Italiano', la sua canzone più celebre. 'Un giorno potremmo rivedere Toto e reincontrarci. Toto credeva che la vita non finisce con la morte e questo testimonia che Toto era un uomo di fede. Toto ha lasciato un bel segno nel mondo, un segno dellabellezza con le sue composizioni, un segno della bontà con le sue scelte. Fa bene sentire che questo dolore è condiviso con tante persone' ha affermato nell'omelia il parrocco don Gianluigi Panzeri.Dopo aver letto diversi messaggi di parrocchiani e persone da diverse parti d'Italia, il parrocco ha voluto usare un'immagine che ha suscitato un grande applauso tra i presenti: 'entrando nella casa del Padre, forse Toto dirà al coro degli angeli 'lasciatemi cantare con la chitarra in mano'.

All'uscita del feretro centinaia di persone si sono strette attorno a Toto e alla sua famiglia sul sagrato della basilica, quasi per non separarsi dal celebre cantautore. Palloncini bianchi, neri e azzurri con

note musicali liberati in cielo, applausi a non finire e sopratutto le parole de 'L'Italiano'.



'Ho grande rispetto per Toto. Negli ultimi tempi non l'avevo visto molto, ma l'ho frequentato tanto. Lo conosco da una vita. Riconosco la sua arte come interprete ma soprattutto come autore', è stato il ricordo di Gianni Morandi. Parlando del suo successo più celebre 'L'Italiano', Morandi ha detto che 'è una delle canzoni italiane più famose al mondo. Ma non ha scritto solo quella. Ha scritto per tanti artisti e per tanto interpreti internazionali. Gli devo tanto rispetto e tanta amicizia'. 'Io sono qua perché volevo molto bene a Toto, lo stimavo molto come artista. In genere non sono per andare ai funerali, ci partecipo mal volentieri, credo non andrò manco al mio. Quindi sono qui perché veramente era una persona speciale', ha riferito Pupo che ascoltando le canzoni di Toto intonate dalla folla ha definito 'le sue melodie immortali. Non so se tra 50 anni canteranno ancora le canzoni i ragazzi di

oggi. Io spero di sì'. Entrambi gli artisti non sono però così convinti che Toto Cutugno sia stato bistrattato o degnamente riconosciuto come artista internazionale solo dopo la morte.

'Qualcuno diceva che era un cantautore troppo popolare, ma io dico che è stato a livello di tutti gli altri. Piaceva non solo in Italia, ma anche all'estero', ha commentato Morandi. Pupo ha invece affermato che un riconoscimento post mortem 'è un destino che purtroppo accomuna parecchi artisti di una certa categoria'. Di Toto Cutugno oggi nei cuori di milioni di persone resta il ricordo di un grande artista italiano, un 'Italiano vero'.



Foto: Italpress