Le multe agli over 50 non vaccinati non partono: manca ok per privacy

Non c'è l'ok del garante della privacy. Le sanzioni di 100 euro previste per tutti i 50enni non vaccinati, non possono partire, anzi, non possono partire nemmeno gli accertamenti. E anche se questo ok dovesse arrivare, visti i passaggi delle procedure, potrebbero ricevere la notifica in un periodo in cui l'obbligo sarà già scaduto. E' questo il rischio che si corre, visto che, nonostante la misura sia diventata operativa dal 1° febbraio il garante sulla privacy - si legge su Repubblica - non ha ancora dato il via libera. Il Garante deve ancora valutare se è legittimo che gli elenchi dei non vaccinati possano essere resi noti ad altri soggetti. Il classico paradosso all’italiana: prima si fa la legge e poi si valuta la sua applicabilità. Sono circa 1,4 milioni gli italiani che, all’ultimo report della struttura commissariale guidata da Figliuolo, risultano ancora totalmente scoperti e che dunque si aspettano di ricevere in automatico a casa la sanzione.