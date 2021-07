L'estate modenese salvata dal Radio Bruno estate

Se non fosse per la riproposizione, in versione doppia, del Radio Bruno Estate, Modena, anche quest'anno, a differenza di quasi tutti i capoluoghi di provincia della regione, avrebbe avuto ben poco, se non nulla. Almeno in relazione a concerti ed eventi musicali di grande richiamo. Un programma doppio, diviso tra il 12 e il 14 luglio, quello proposto dal Radio Bruno Estate, evento organizzato dall'emittente radiofonica carpigiana, presentato oggi.La location rimane quella di piazza Roma. Sul panco saliranno quaranta artisti che si esibiranno in due serate: lunedì 12 e mercoledì 14 luglio.I nomi, di assoluto richiamo, vanno da Nek e Giusy Ferreri a Sangiovanni, fino a Elettra Lamborghini, Noemi, Fred De Palma, Annalisa, Federico Rossi, Madame, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Baby K, Irama.Le restrizioni legate all’emergenza sanitaria costringono anche quest’anno a limitare il numero degli spettatori. I mille biglietti con posti a sedere assegnati, disponibili per ogni serata, sono andati esauriti in prevendita in una manciata di minuti.“L’Emilia Romagna ha storicamente un ruolo di grande rilievo per la musica e lo spettacolo in ambito nazionale - spiega Gianni Prandi, editore di Radio Bruno - Modena è una città che si colloca simbolicamente al centro ed è la provincia da cui tutto è cominciato per Radio Bruno. Siamo pronti ad affrontare e gestire circostanze difficili e avverse anche quest’anno mettendo in campo tutto il necessario, a fronte di uno sforzo economico e organizzativo considerevole'I presentatori di entrambe le serate sono Enzo Ferrari, e Barbara Pedrotti, presentatrice e noto volto televisivo.Nek, Takagi & Ketra & Giusy Ferreri, Boomdabash, Baby K, Sangiovanni, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt & Ana Mena, Dotan, Shade, Deddy, Il Tre, Sottotono, Federico Carta & Mydrama, Emma Muscat & Astol, Gaudiano, Gio Evan, Paolo Belli e Bugo.è la volta di: J-Ax & Jake la Furia, Mahmood, Irama, Annalisa, Fred de Palma, Noemi, Federico Rossi, Madame, The Kolors, Gaia, Aka7Even, Ernia, Aiello, Mr. Rain, Rkomi, Tancredi, Lil Jolie.Nelle due serate l’accesso in piazza Roma è riservato alle mille persone che hanno acquistato il biglietto in prevendita a partire dalle 18. Il palco sarà sul lato di piazza San Domenico, in posizione arretrata rispetto alle altre edizioni per ridurre al minimo il backstage e, non consentendo visibilità ai lati, per evitare il formarsi di assembramenti fuori dall’area circoscritta della platea numerata e distanziata.Indispensabile disinfettare le mani e tenere distanza interpersonale di almeno un metro, indossare la mascherina dove questo non sia possibile. Vietato entrare nell'area spettacolo con zaini voluminosi, caschi, aste per selfie, ombrelli, bombole.Nell'immagine l'edizione 2020