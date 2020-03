Lezioni di inglese continuano, così la prof sostituisce l'aula col pc

In questo periodo di grandi restrizioni, in cui siamo chiamati a trascorrere il nostro tempo in casa e in cui le tecnologie stanno entrando massivamente dentro le nostre mura domestiche, dobbiamo saper cogliere le opportunità, e una di queste è la possibilità di formarsi. Scuole e consulenti di formazione hanno ripensato i tradizionali moduli in aula trasformadoli in sessioni online, ed è questo il caso anche di Lorna Smith, londinese da 31 anni in Italia che da 25 anni insegna inglese a manager e responsabili di realtà del territorio modenese quali Ferrari, Marazzi, Keracoll, Florim, Liu Jo, Twin Set per citarne alcune.“Ho sempre creduto che insegnare, nel mio caso la lingua inglese, sia un’arte e che non sia una prerogativa di tutti. Si tratta di comunicazione, di regalare quello che si conosce ad altre persone, è passione e soprattutto è donare alle agli altri uno strumento da utilizzare per comunicare, affinchè possano andare dove vogliono, l’insegnamento accende una luce nel buio”.Lorna è madrelingua e insegna lingua inglese agli adulti, persone che hanno la necessità di usare la lingua soprattutto in ambito lavorativo. In questo periodo è impossibile per le persone che fanno il suo mestiere continuare a svolgerlo come prima. “Normalmente ci spostiamo da una azienda all’altra insegnando in modalità frontale one-to-one o collettiva a manager, tecnici e impiegati di diverse realtà, persone con un'agenda fitta di impegni che lavorano in media 12 ore al giorno. In generale cambiare non è facile, ma quando ci si trova davanti a un cambiamento di vita, che è quello che sta accadendo adesso a causa di un nemico invisibile chiamato Coronavirus, devi trovare il modo di reinventarti”.Lorna ha quindi iniziato a svolgere lezioni dalla propria abitazione tramite piattaforme di videoconferenza online, continuando il percorso che aveva iniziato in aula.“Per me questo significa convincere i miei studenti a cambiare le loro abitudini di studiare inglese, siamo passati dalle lezioni frontali a quelle online, che è un cambiamento non da poco per alcune persone, ma sono certa che questa sia la strada da seguire in futuro. E’ tutto abbastanza nuovo, ma sicuramente inventarsi un nuovo metodo di insegnamento online è una sfida molto stimolante!”