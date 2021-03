Lo stato regala al Comune due palazzi: oggi il rogito

Il prestigioso Palazzo Solmi, in via Emilia Centro, l'edificio di via Bonacorsa 20 sono ufficialmente a oggi di proprietà comunale. I due edifici sono stati trasferiti gratuitamente dall’Agenzia del Demanio al Comune di Modena grazie al federalismo demaniale culturale. Due immobili importanti e spaziosi che se non utilizzati, come altri immobili di proprietà pubblica, anche se gratis, potrebbero rappresentare un costo per l'amministrazione comunale.Ed è così che il Comune, all'atto della firma del rogito, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Massimiliano Iannelli, del segretario regionale per l’Emilia-Romagna del Ministero della Cultura Corrado Azzolini, e dell’assessore al Patrimonio Anna Maria Lucà, ha lanciato il percorso (che sarebbe stata condivisa nei giorni scorsi con Agenzia del Demanio e Segretariato Regionale del Mic), di valorizzare gli immobili in una ottica culturale. In coerenza con lo sviluppo dell’asse strategico dell’attiguo polo culturale Ago (che comprende i complessi dell'ex ospedale Sant'Agostino, dell'ex ospedale Estense e del palazzo dei Musei). Esempi che non rappresentano proprio dei modelli virtuosi, se escludiamo il palazzo dei Musei. A venti anni dal lancio del progetto l'ex ospedale Sant'Agostino è un enorme edificio storico ancora vuoto, così come l'ex ospedale Estense. Per i due immobili appena trasferiti l'unico auspicio sarebbe, visti i precedenti, un percorso ben differente. Ma gli annunci, si sa, non costano nulla, e politicamente rendono, ed allora ecco pronto l'elenco delle idee annunciato dal Comune.'La rinascita di Palazzo Solmi avverrà, infatti, attraverso il recupero degli spazi da destinare ad ambienti di uso pubblico e funzioni culturali, potenziando l’offerta di luoghi della cultura in città, grazie anche al coinvolgimento di realtà e associazioni legate alle tradizioni del territorio. In particolare, è previsto l’allestimento di un “Museo Permanente del Burattino”, in coordinamento con il progetto di valorizzazione del patrimonio di “teste di legno” del Museo civico e delle collezioni che sono state affidate all’istituto culturale, visto che Modena ha un ruolo importante nella storia dei burattini.All’interno degli spazi ad esso dedicati, verranno posizionate pannellature di un allestimento storico, ricco di documenti e immagini, che sarà aperta al pubblico e ripercorrerà la storia dei 150 anni della ‘Società del Sandrone’ (1870-2020). Altri spazi dell’immobile verranno destinati a programmi di attività realizzati da associazioni culturali, volti alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, realizzando una sorta di “Casa della modenesità”.'Per quanto riguarda l’immobile di via Bonacorsa 20, edificio dal particolare valore storico e artistico perché facente parte dell’ex Monastero sant’Eufemia, il più antico per donne, che si fa risalire al 1070, il programma prevede la collocazione al suo interno di una residenza studentesca. Tale destinazione va a rispondere alla vocazione di Modena quale città universitaria e alla necessità di reperire servizi a sostegno del diritto allo studio di studenti e cittadini. Allo stesso tempo, la presenza di universitari ben si presta a valorizzare e favorire diverse attività nell’intera zona rappresentando il motore della rigenerazione di una importante porzione del centro'