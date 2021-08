Locatelli, presidente Css: fondamentale vaccinare sotto i 12 anni

Confida in un via libera in tempi brevi del vaccino per i più piccoli e l'avvio di una campagna anche per loro Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid, intervenuto a 'L'Aria che tira - Estate' su La7. I trial sul vaccino anti-Covid per gli under 12 'sono in fase avanzatissima e i dati sono in valutazione presso le agenzie regolatorie Ema per l'Ue e Fda per gli Usa. Proprio perché è fondamentale coprire anche la fascia sotto i 12 anni d'età, l'American Academy of Pediatrics addirittura ha lanciato un appello perché la Fda acceleri il processo di revisione. Io cito i 28 bambini e ragazzi che purtroppo nel nostro Paese hanno perso la vita per Covid. Anche sotto i 12 anni purtroppo abbiamo assistito a casi a esito infausto'.La paura degli effetti collaterali del vaccino Covid, ha aggiunto, 'è una paura immotivata, perché abbiamo tutte le evidenze che la vaccinazione in questa fascia d'età con i vaccini a, oltre che dal rischio di complicanze fatali, anche dal rischio di sviluppare una patologia grave come la famosa sindrome multi-infiammatoria sistemica. Non sono pochi, sono nell'ordine di 300, i casi registrati in Italia di ricovero nelle strutture ospedaliere e addirittura nelle terapie intensive con una permanenza di parecchi giorni per questa complicanza', di Covid.