Lutto: morta la giornalista modenese Maria Cristina Ruini

Combatteva da anni contro il male che l'aveva colpita, con la stessa tenacia con cui continuava a sfidarlo, continuando a lavorare, fino all'ultimo, fino ad alcuni giorni fa, quando l'abbiamo incontrata fianco a fianco dei colleghi giornalisti, con penna, telefono e microfono in mano, in appuntamento stampa. Sempre pronta a regalare un sorriso e a dimostrare quella forza delicata che l'aveva sempre contraddistinta, nella vita e nella professione. Come donna, come mamma, come giornalista. Oggi la terribile notizia. Maria Cristina è morta, all'età di 52 anni. Duro colpo. Per tutti. Pensando alla sua bambina. 'Ha iniziato il suo percorso professionale ad Antenna 1 a Modena ed è sempre stata apprezzata per lo stile e il rigore dei suoi servizi, la capacità di affrontare con misura ogni tipo di notizia, passando dalla cronaca agli approfondimenti' - ha ricordato l'Assostampa modenese alla quale la redazione de La Pressa si unisce nell'esprimere il cordoglio e le condoglianze alla famiglia e ai colleghi della redazione di È Tv Rete 7.