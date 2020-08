Make up estate 2020: sì al trucco naturale

Caldo e make up pesante non vanno d'accordo, specialmente quando si è in vacanza e si ha voglia di qualcosa di semplice ma di impatto. Il make up dell'estate 2020 è naturale e semplice da realizzare con i prodotti giusti, qualche consiglio e un po' di manualità che non guasta mai.

Il primo segreto per un make up estivo perfetto è quello di renderlo quanto più possibile a prova di caldo, grazie all'uso dei prodotti waterproof o comunque a lunga tenuta.

Nelle calde sere d'estate di questo 2020 la parola d'ordine sarà luminosità. No a trucchi molto elaborati o particolari, sì all'utilizzo di prodotti illuminanti per esaltare l'abbronzatura e a labbra in primo piano.

Altro consiglio da seguire per realizzare un make up estivo è quello di preferire dei prodotti con fattore di protezione. Utilizzare una crema colorata con SPF è la soluzione ideale per un trucco diurno, poiché anche se non si è in spiaggia si è comunque esposte ai raggi solari. Mai dimenticare, infatti, che la protezione va applicata anche in città e sfruttare i cosmetici con SPF è un ottimo compromesso.

Sì a terre e bronzer per realizzare un po' di sculpting del viso, o per dare alla pelle quell'effetto sunkissed che molte donne amano. Attenzione, però, alle quantità: l'effetto deve essere sempre naturale e mai esagerato. Da inserire nel proprio beauty anche un bel blush dal tono caldo e, perché no, con un finish luminoso. Infine, impossibile dimenticare a casa il mascara.

Allungare le ciglia fa apparire immediatamente gli occhi più grandi e lo sguardo più profondo e seducente. Il consiglio in questo caso è quello di scegliere un prodotto waterproof per evitare l'effetto panda che potrebbe essere dietro l'angolo.