Malore improvviso mentre è in caserma: muore luogotenente friulano

Tragedia in Friuli. Un malore improvviso mentre si trovava in caserma ha stroncato la vita al luogotenente dei carabinieri Gianfranco Toffanetti. Il militare di 58 anni è morto ieri mentre si trovava nella sua camera nella caserma di viale Trieste, a Udine. A trovare il corpo senza vita sono stati i colleghi.Inutili i tentativi di rianimare il luogotenente: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Toffanetti era in servizio alla sezione operativa Nor di Udine e aveva prestato servizio, in passato, anche al Nucleo operativo e radiomobile di Gorizia e al Norm di Palmanova. Lascia un fratello gemello, di nome Giancarlo, anche lui luogotenente dei carabinieri in servizio a Monfalcone.