Maltempo in Emilia Romagna, già 900 persone evacuate

Finora sono 901 gli evacuati: la maggior parte, 528, nel ravennate; altri 199 in provincia di Bologna, 164 nel forlivese-cesenate, 10 nel modenese e 3 nel reggiano. Altre evacuazioni di aree a rischio allagamento sono in corso, a cura dei comuni, come a Mercato Saraceno.E’ il primo bilancio della giornata da parte della Regione.A preoccupare in questa fase sono soprattutto le piene dei fiumi. Già registrati superamenti del livello 3 (allarme) in alcune stazioni su 10 corsi d’acqua: Idice, Samoggia, Savio, Marzeno, Voltre, Marecchia, Pisciatello, Ausa, Uso e Montone.Sul Voltre, affluente del Ronco, è già superato il massimo storico (negli ultimi 20 anni) di 1,82 metri di livello idrometrico ed ora l’onda di piena ha già toccato 2,46 metri. Vari gli allagamenti in corso, con conseguenti evacuazioni a cura dei comuni. A Riccione è stata chiusa la stazione, oltre a ponti e sottopassi. In Appennino sono segnalate frane e smottamenti. In innalzamento i livelli di altri fiumi della Romagna e del bolognese: Ronco, Conca, Rabbi, Lavino, Lamone, Sillaro e Quaderna, già interessati dal maltempo di inizio maggio.Per quanto riguarda le frane, a Ravenna se ne sono verificate due nuove sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia.

Altre due frane anche nel bolognese, di cui una a Pianoro e una a Monterenzio. Le previsioni del Centro funzionale nazionale confermano piogge fino a domani pomeriggio, in estensione dalla Romagna alla parte centrale della regione.



Il sindaco di Riccione

“Si consiglia di non uscire di casa“. È l’appello che lancia sui social il Comune di Riccione, in provincia di Rimini, dove causa maltempo e conseguenti allagamenti che interessano diversi viali della Perla Verde, sono stati chiusi tutti i sottoponti e i ponti. Così come la stazione ferroviaria.

Il livello della marea al porto si è alzato però non è ancora arrivato a lambire le barriere di sacchi protettive. Tuttavia è previsto che nelle prossime ore l’intensità della pioggia possa aumentare.



A Cattolica

A Cattolica, in provincia di Rimini, tutti i sottopassi sono stati chiusi e moltissime strade, tra cui quelle principali, sono allagate: questo il primo bilancio dell’alluvione a fine mattinata. L’assessore all’Ambiente, Alessandro Uguccioni, è per strada a sincerarsi della situazione: contattato da Dire, in uno dei pochi momenti di tregua dalla pioggia, si trova nel quartiere Torconca, dove è caduto un pino sulla via principale, via Po. Fa il punto della situazione nell’ultimo Comune della costa riminese. “A causa delle elevate precipitazioni- spiega- il sistema idrico di diverse aree è in criticità, ci sono allagamenti diffusi nella zona di via delle Regioni e del quartiere Violina”.

I fiumi Tavollo, Ventena e Torconca sono sotto costante osservazione della Protezione civile, spiega, a metà mattinata hanno avuto incrementi della portata, ma non presentavano soglie di allarme per i livelli idrometrici. C’è grande attenzione per il Tavollo per cui si prevede maggiore criticità nelle prossime ore. Ancora nessuna evacuazione, ma si sta provvedendo a mettere a disposizione della popolazione nelle zone più critiche dei sacchi di sabbia. Inoltre, “mi risulta che i vigili del fuoco siano in questo momento in via Zara ad aiutare una famiglia”, aggiunge Uguccioni.