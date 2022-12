Marocco in semifinale mondiale, esplode la festa in strada, chiuso tratto di via Canaletto

Comunità marocchina in festa a Modena come in molte altre città italiane. Migliaia di tifosi, entusiasti per la qualificazione alla semifinale del Marocco ai mondiali del Qatar dopo la storica vittoria contro il Portogallo, sono scesi per strada, a piedi e con caroselli di auto con clacson sempre in funzione e finestrini abbassati. Giusto per sventolare le bandiere della nazionale. Le tante persone scese in strada in via Canaletto sud, zona particolarmente popolata da famiglie marocchine, al punto da obbligare la Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ad impedire la circolazione dei mezzi nel tratto tra via Soratore e l'incrocio con via delle Suore. Bandiere, fumogeni e trombette da stadio hanno fatto da cornica per più di due ore ai festeggiamenti in diverse zone della città. Con intere famiglie scese in strada. A Modena non sono stati segnalati problemi e ferimenti.Festa rovinata invece da un grave fatto di cronaca a Milano: un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato al collo. E' successo in corso Buenos Aires, all'altezza di viale Tunisia. A quanto riferito da uno dei presenti, sembra che la vittima sia stata aggredita mentre cercava di sedare una discussione tra altri due uomini. Secondo l'Ansa, le condizioni del nordafricano sono gravi: ricoverato all'ospedale Policlinico è stato intubato in seguito a una emorragia alla carotide