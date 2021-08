Mezzi Seta, età media intorno ai 13 anni, obiettivo portarla a 9

“La pandemia sta imponendo al sistema nazionale del trasporto pubblico un contesto di inedita e straordinaria difficoltà nel quale operare e le aziende del trasporto pubblico provano a reagire. 'Continuare ad investire per migliorare e qualificare il servizio è la condizione imprescindibile per rilanciarne il ruolo strategico di supporto alla ripartenza dell’economia ed al ritorno alla normalità delle nostre comunità” - ha affermato Antonio Nicolini - Presidente della società che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza – presentando l'edizione 2021 della Carta dei Servizi di SETA, il documento di riferimento del servizio erogato dall’azienda, nel quale sono riportati gli standard qualitativi e quantitativi previsti, i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nel sistema, i riferimenti normativi ed il Regolamento di trasporto, oltre all'indicazione degli strumenti di tutela dei clienti in caso di disservizio.“Il Piano aziendale di investimenti prevede entro il 2023 lo stanziamento complessivo di oltre 80 milioni di euro (di cui 30 in totale autofinanziamento), per finanziare l’acquisto di circa 265 nuovi autobus ed attuare così un deciso rinnovamento della flotta, abbassandone l’età media dagli attuali 12,7 a 9 anni, in linea con l'età media delle flotte pubbliche dei Paesi europei più avanzati” sottolinea Francesco Patrizi, Amministratore Delegato di SETA. “Il ringiovanimento del parco mezzi – prosegue Patrizi - sarà inoltre accompagnato da un notevole miglioramento dal punto di vista della sostenibilità, grazie all’estensione dei mezzi alimentati a metano, biometano ed energia elettrica. SETA sarà tra le prime aziende di trasporto pubblico italiane ad introdurre nella flotta extraurbana mezzi a gas naturale liquefatto, per ridurre progressivamente l’incidenza di quelli a gasolio. Inoltre, l’impegno dell'azienda verso una piena sostenibilità ambientale si concretizzerà nell'introduzione di forniture di biometano in tutti i tre impianti per i mezzi urbani ed extraurbani, con quote di biometano crescenti negli anni. Un ruolo primario sarà poi riservato alla digitalizzazione, destinando risorse a progetti quali il sistema di pagamento EMV, che consente sui servizi urbani di utilizzare la carta di credito o il bancomat per acquistare il biglietto a bordo. Un altro progetto innovativo, già avviato ed in fase di ulteriore estensione, consente agli utenti SETA, sia tramite l’app aziendale sia utilizzando l’app regionale Roger, di ottenere in tempo reale indicazioni sul livello di riempimento dei mezzi, verificando inoltre tutte le corse aggiuntive Covid rispetto alla normale programmazione oraria, che l’azienda ha predisposto per ovviare alla riduzione di capienza dei mezzi”.La Carta dei Servizi di SETA è disponibile in formato digitale sul sito web aziendale: oltre alla versione integrale ne è stata realizzata anche una versione sintetica tradotta in 4 lingue, accogliendo una sollecitazione specifica delle Agenzie per la Mobilità dei territori serviti dall’azienda.