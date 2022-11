L'abbraccio di papà Angelo ai suoi gemellini 'prematuri': miracoli quotidiani a Neonatologia

Un dolce e doppio abbraccio di papà Angelo, ai suoi piccoli, piccolissimi, Paolo e Michelle, gemelli nati prematuri. In attesa della mamma, ancora debilitata dal parto. Una scena che nella sua strardinaria semplicità incarna lo spirito e il risultato dell'impegno di medici e operatori sanitari che coprono i turni h24 del reparto di neonatologia del Policlinico di Modena. E in quell'area dove grazie al supporto clinico con attrezzature di ultima generazione molti bambini nati prematuri, anche abbondantemente sotto il chilogrammo di peso, possono sopravvivere e crescere. Oggi sempre più in contatto diretto con i propri genitori che qui hanno accesso h24.La Struttura Complessa di Neonatologia è il primo centro regionale per numero di neonati prematuri trattati e centro di importanza internazionale dal punto di vista della ricerca, della didattica e dell’assistenza, grazie anche alla certificazione del 2013 come primo centro di questo tipo d’Italia, il quarto a livello europeo, per l’utilizzo di un innovativo metodo di cura del neonato, che focalizza l'attenzione sul coinvolgimento della famiglia, la personalizzazione del trattamento, la lotta al dolore e allo stress del prematuro.Oggi, giornata del prematura, grazie alla disponibilità del Direttore del reparto Alberto Berardi, siamo entrati nella struttura complessa al settimo piano del policlinico. A guidarci lo stesso Professore che ringraziamo per averci offerto questa opportunità.La Neonatologia del Policlinico, ogni anno circa 450 neonati ad alto rischio. Nel 2021 i neonati di peso inferiore a un chilo e mezzo (VLBW, che sta per Very Low Birth Weight, neonati di peso molto basso), ricoverati all’interno della Terapia Intensiva Neonatale, sono stati 55 mentre quelli che alla nascita pesavano meno di un chilogrammo (ELBW, che sta per Extremely Low Birth Weight, cioè nati con peso estremamente basso) sono stati 16. Per i bambini di peso inferiore ai 1500 grammi (VLBW) la percentuale di sopravvivenza è passata dal 62,5% nel 1991 al 90% nel 2021. Anche per i casi più complessi la speranza di vita a Modena ha segnato progressi davvero significativi.Il reparto di Neonatologia gode del sostegno dell’Associazione di genitori, Pollicino Associazione Onlus per il progresso della Neonatologia a Modena che dalla sua nascita ha sempre appoggiato i progetti di formazione del personale e di ricerca.