Misurazione della pressione arteriosa: cos’è, a cosa serve e perché è importante monitorarla

Con l’avanzare dell’età viene molto spesso suggerito di monitorare abbastanza costantemente la propria pressione arteriosa in quanto potrebbe essere sintomo o preavviso di eventuali scompensi cardiaci che potrebbero rivelarsi molto pericolosi per la nostra salute.Nelle prossime righe di questo articolo cercheremo di fornirti tutti gli elementi per comprendere al meglio l’argomento della misurazione della pressione arteriosa, cercando di analizzare nel dettaglio di che cosa si tratta e perché è molto importante il monitoraggio.La misurazione della pressione arteriosa è una procedura che permette di conoscere la forza con cui il sangue viene pompato dal cuore verso gli organi e i tessuti del corpo.La pressione viene misurata in millimetri di mercurio (mmHg) e viene espressa come due numeri, ad esempio 120/80 mmHg.Il primo numero, chiamato pressione sistolica, rappresenta la pressione nel momento in cui il cuore si contrae e pompa il sangue.Il secondo numero, chiamato pressione diastolica, rappresenta la pressione nel momento in cui il cuore è a riposo tra un battito e l'altro.La misurazione della pressione arteriosa è quindi uno strumento indispensabile per comprendere al meglio il funzionamento del cuore, in quanto una pressione troppo alta o troppo bassa può essere segnale di problemi di salute. Una pressione arteriosa elevata, detta ipertensione arteriosa , può danneggiare i vasi sanguigni e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, come ictus e infarto, e di altre patologie come la malattia renale e il diabete.D'altra parte, una pressione arteriosa bassa, detta ipotensione, può causare vertigini, svenimenti e debolezza.La misurazione della pressione può essere effettuata in diversi modi.Il metodo più comune prevede l'utilizzo di un misuratore di pressione, chiamato sfigmomanometro, che viene indossato al braccio.

Lo sfigmomanometro è costituito da una fascia che viene stretta attorno al braccio, da un palloncino che viene gonfiato e da un manometro che indica la pressione.

Per effettuare la misurazione, il medico o il farmacista gonfiano il palloncino fino a quando non si sente il battito del cuore, poi lo sgonfiano lentamente e leggono la pressione sul manometro. La misurazione viene ripetuta diverse volte per essere sicuri che il risultato sia accurato.

Tale strumento è anche disponibile per uso domestico nel caso in cui ci sia bisogno di un monitoraggio più costante. A tal proposito ti suggeriamo di leggere un interessante articolo relativo ai misuratori di pressione disponibile sul sito web misuratoredipressione.org. Clicca qui per scoprire subito tutti i dettagli relativi ai misuratori di pressione per uso domestico e alle loro funzioni, con il relativo confronto tra i diversi modelli in commercio.



Prevenzione delle malattie cardiovascolari tramite la misurazione della pressione



La misurazione della pressione è uno dei modi più efficaci per prevenire le malattie cardiovascolari.

Se viene rilevata una pressione troppo elevata, il medico può prescrivere farmaci o consigliare cambiamenti nello stile di vita, come ad esempio seguire una dieta sana e fare esercizio fisico regolarmente, per abbassare i valori e permettere così al cuore di funzionare meglio.

Alcune semplici modifiche allo stile di vita possono infatti aiutare a prevenire l'ipertensione e le malattie cardiovascolari. I metodi più conosciuti sono:

· Seguire una dieta sana e povera di sale, che comprenda alimenti ricchi di potassio, come frutta, verdura e cereali integrali;

· Fare esercizio fisico regolarmente, almeno 30 minuti al giorno;

· Evitare il fumo e l'abuso di alcol:

· Gestire lo stress e il sonno in modo adeguato, evitando scompensi di ogni tipo;

· Mantenere il peso corporeo in modo da non avere eccessi rispetto alla propria fisionomia e altezza.

In conclusione, la misurazione della pressione è una procedura semplice e indolore che permette di monitorare la propria salute e prevenire le malattie cardiovascolari.

È importante sottoporsi a controlli periodici della pressione e, in caso di valori anomali, seguire le raccomandazioni del medico per mantenere la pressione entro i livelli normali.