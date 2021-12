'Mix vaccini, ora 48 tipi di protezione, una follia impossibile da gestire'

“Inizialmente in Italia c’erano due categorie, i guariti e i non infettati. Poi, abbiamo avuto 4 diversi vaccini. Poi, abbiamo fatto la seconda dose mischiata, creando 24 tipi diversi di immunizzazione. Adesso si dà la possibilità di fare la terza dose con Pfizer o Moderna, abbiamo 48 regimi di immunizzazione: una cosa mai vista, una follia“. Con pacatezza, il microbiologo Andrea Crisanti lancia una netta bordata di merito all'avanzare disordinato almeno nel mix di vaccini in molti casi non sono tra la prima e la seconda dose, ma anche con la terza. Lo fa fa ospite della trasmissione Agorà, su Rai3.Un procedere, quello italiano che Crisanti sottolinea essere un unicum italiano rispetto agli altri paesi; un procedere non supportato nemmeno da dati sui benefici effettivi: “Come si fa calcolare la protezione della popolazione sulla base di 48 situazioni immunologiche? E’ stata creata una follia, come microbiologo sono indignato per il modo in cui è stata creata questa situazione.Un concetto che lo stesso Crisanti aveva evidenziato alcuni giorni fa in un altro confronto televisivo, su La7. “Un’informazione necessaria nel prossimo futuro riguarda la protezione per la popolazione. I dati li otteniamo dai trial delle case farmaceutiche, che si sono concentrate su singoli vaccini. Non ho dubbi che la vaccinazione eterologa protegga per un certo periodo, ma non abbiamo di fatto i dati per capire chi è più o meno protetto. Nessuno sa quale sia la combinazione migliore, perché nessuno ha fatto uno studio“. E ancora: “Noi facciamo riferimento a dati di Pfizer e Moderna che sono coerenti con una vaccinazione basata su due dosi di un unico vaccino. Noi abbiamo creato diversi regimi di immunizzazione e diventa difficile quale sia l’effettivo livello di protezione e molte decisioni in futuro si baseranno sul livello di protezione della popolazione, non sul numero di vaccinati”.