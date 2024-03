Modena, a febbraio record assoluto di caldo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quanto a precipitazioni, il mese appena trascorso non è stato così avaro di pioggia come può sembrare. Febbraio anzi è stato piuttosto piovoso, con 85.6mm registrando un eccesso di pioggia del 73% rispetto alla media climatica trentennale. Nell’inverno meteorologico, sono stati misurati 151mm di precipitazione che superano del 15% la media climatologica dello scorso trentennio.

Analizzando la situazione nel dettaglio, si può osservare che la distribuzione delle piogge non è stata uniforme. Precipitazioni infatti scarse a dicembre 2023, con soli 10.9mm, valore poco sopra la media stagionale, mentre a gennaio sono stati misurati 54.7mm, quasi tutti attorno alle giornate del 6 e del 7 gennaio. A febbraio le piogge si sono concentrate nella terza decade (77.3mm sugli 85.6mm totali sono caduti fra il 21 e 29 del mese).



Ultima curiosità: la neve. Nell’inverno meteorologico osserviamo il ritorno di neve misurabile, con 1cm il giorno 11 dicembre 2023. Era dal 13 febbraio 2021 (1cm misurato) che a Modena non cadeva un quantitativo di neve misurabile. A parte un paio di nevicate di 6cm il 30 gennaio 2019 e 8cm il 1° marzo 2018, una vera abbondante nevicata a Modena manca ormai dai 32 cm del 6 febbraio 2015.



Per i prossimi giorni a Modena le perturbazioni in arrivo da Spagna e Francia rendono il tempo molto instabile, a tratti perturbato. La settimana si aprirà con deboli piogge che dovrebbero lasciare il posto a schiarite nella giornata di martedì. Di nuovo deboli precipitazioni invece nella seconda parte della settimana. Una perturbazione più intensa e organizzata poi potrebbe colpire la nostra zona nel prossimo fine settimana. Torna timidamente la neve in media e alta montagna dell’Appennino, ma in modo tardivo e insufficiente a ricostituire un manto nevoso che mai è stato realmente presente in questo bizzarro inverno. Le temperature sono in flessione, altrettanto però non arriva per ora freddo tardivo e i valori resteranno allineati o a tratti anche sopra le medie stagionali.