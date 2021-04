Modena, a Pasqua cassonetti stracolmi e immondizia in strada

Cassonetti dell'immondizia stracolmi, sacchetti lasciati in strada e rifiuti sparsi. E' questa la situazione ritratta in diverse foto giunte ieri in redazione e scattate da due nostri lettori. Una realtà che ha accomunato la Vigilia e il giorno di Pasqua e che chiama direttamente in causa Hera. Gli scatti si riferiscono alle zona di Modena Est (via Ellington), via Fossa Monda nei pressi del campo Nomadi, via Montanara, via Bolivia. E' evidente che di fronte a queste immagini l'appello a praticare la raccolta differenza suona a dir poco stonato.