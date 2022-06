Modena Calcio, nuovo logo, il canarino torna a volare in B

'Volare non è un sogno ma una necessità e noi siamo determinati a fare volare il Modena alto'. Carlo Rivetti, Presidente del Modena Calcio, accompagna così il momento in cui lui, il figlio Matteo ed il nipote Mattia, responsabile delle campagne di comunicazione della società, svelano, mostrando l'immagine con il nuovo logo del Modena Calcio. L'immagine di un canarino elaborata dall'agenzia Carosello Lab di Milano, scelta tra quelle proposte da altre tre ditte chiamate a creare il nuovo logo. La scritta Modena FC 1912 risprende nel font quella di una testata giornalistica cartacea che nei decenni ha accompagnato la storia gialloblù: Modena Flash. 'Del resto non ci siamo inventati nulla' - sottolinea Mattia Rivetti. 'Si tratta di un ritorno al futuro per un simbolo identifica il Modena calcio, che fa parte della sua storia e che ha bisogno di continuare ad essere protagonista della storia del Modena calcio, adattandosi a tutte le forme della comunicazione di oggi: dal web (nei prossimi giorni sarà attivo il nuovo sito web), ai social, al merchandising