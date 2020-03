'Modena, coronavirus: sospendere le attività giudiziarie non urgenti'

'Immediata sospensione di tutta l'attività giudiziaria non urgente e il rinvio d'ufficio di ogni udienza, con esclusione dei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare o dei procedimenti prossimi alla prescrizione, al fine di limitare il più possibile la frequentazione del Palazzo di Giustizia di Modena e al fine di consentire una efficiente programmazione dell'attività giudiziaria non urgente, attraverso misure idonee a tutelare il più possibile la salute pubblica'. A chiederlo ufficialmente, al presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica, sono il presidente e il segretario della Camera Penale di ModenaPer la Camera Penale infatti, considerata l'emergenza coronavirus, 'sussiste il concreto e imminente pericolo per tutte le persone che devono frequentare il Palazzo e in particolare la aule di udienza' anche perchè 'per conformazione del Tribunale di Modena le aule non consentono di dare concreta attuazione alle direttive impartite dal presidente del Tribunale'.