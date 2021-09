Modena, corteo pacifico in centro contro il Green Pass: sfilano in 500

Il cambio di percorso imposto dalle proteste dei commercianti infastiditi dal corteo, non ha ridotto la partecipazione alla manifestazione del sabato a Modena contro il Green Pass. In circa 500 hanno partecipato anche oggi alla protesta contro il certificato verde partita da piazza Sant'Agostino e continuata poi lungo viale Vittorio Veneto. Un corteo come al solito pacifico e controllato dalle forze dell'ordine. Tante bandiere italiane insieme ad alcune francesi hanno fatto da cornice al percorso a suggellare l'unione di intenti tra la protesta italiana e quella transalpina. Un grido 'no green pass' e 'libertà' che ha unito anziani, famiglie e giovani. Tante persone vaccinate e alcune non vaccinate insieme per esprimere il proprio dissenso all'ultimo decreto Draghi.