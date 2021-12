'Modena, grandi allevamenti e nuovo Pug: si cambi rotta'

Partendo dai segnali di allarme di cittadini del territorio interessato da alcuni Piani di Sviluppo Aziendale, che prevedono il raddoppio di bovini e di suini in due grandi allevamenti del comprensorio modenese e reggiano, i medici per l’ambiente di ISDE si sono attivati e hanno elaborato una lunga relazione dal titolo “Allevamenti e Ambiente a Modena” (qui) 'Il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) è l’occasione per cambiare rotta: da troppi anni, ormai, siamo in vera emergenza ambientale, come risulta dal “bollettino qualità dell’aria” e dal “bollettino nitrati” (per le deroghe allo spandimento delle deiezioni animali) emesso da ARPAE ogni lunedì-mercoledì-venerdì' - si legge in una nota firmata da Isde insieme a Cittadinanza Attiva Emilia-Romagna, Comitato per la Tutela degli Alberi, Distretto Economia Solidale, Germogli di Salute, Italia Nostra, Laudato Sì, LAC, LAV, Lega per la Difesa Ecologica, LIDA, LIPU, Mercato Biologico Bio di Sera, MoBastaCemento, Rete Economia Solidale, Rete per la Sovranità Alimentare Emilia-Romagna, Zero Waste.'Il nuovo PUG (Piano Urbanistico Generale) rappresenta una buona occasione per una concreta transizione ecologica per i prossimi decenni e per restituire alle generazioni future una situazione ambientale migliore di quella attuale, perchè i cittadini prima di “consumatori,” sono “persone”, con bisogni primari di aria e acqua pulite. Uno dei quattro principi fondamentali dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile 2030 è anche la partecipazione, tutte le persone possono contribuire al conseguimento degli obiettivi: imprenditori, cittadini di ogni età, tecnici e politici, tutti insieme, dalla stessa parte per il bene comune'.