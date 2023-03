Modena invasa dall'immondizia: la triste galleria fotografica di oggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













. Sono questi i risultati della nuova raccolta differenziata voluta da Hera. Una raffica di segnalazioni al nostro giornale che solo in parte riportiamo.Viale Jacopo Barozzi: alle 14,30 di oggi il pattume è presente da 3 giorni.Via della Pace: ore15.30 pomeridiane, anche qui immondizia ovunque. Hanno tolto anche il cassonetto delle bottiglie e dalle foto si evince il risultato.La situazione in via Fabriani