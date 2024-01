Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

), nata al Policlinico di Modena, secondogenita della propria madre. I genitori si chiamano Houcine e Nedra, sono di origine tunisina e vivono a Castelfranco Emilia. La bambina pesa tre chili e 505 grammi.L’ultimo nato del 2023 è stato invece registrato alle 16.31: si tratta di Edin (), primogenito di Stefano e Neira, del peso di tre chili e 430 grammi. I genitori sono residenti a Modena. Poco prima, alle 14.48 era nato Samuele, figlio di Giovanni e Annamaria, residenti a Formigine. Il bimbo pesa 3,700 chilogrammi.A Carpi alle ore 13 del primo gennaio non era ancora nato nessun bambino. L’ultimo parto del 2023 è quello di Riccardo, residente a San Martino in Rio, del peso di 3,556 chilogrammi e nato alle 16.31 del 31 dicembre.Nel 2023 il numero dei parti al Policlinico di Modena è stato di 2789 per un totale di 2831 nati. Nel 2022 i parti sono stati 2848. Vi è stata pertanto una riduzione del 2% nel numero di parti del 2023 rispetto all'anno precedente. La riduzione del 2% è esattamente sovrapponibile al trend di riduzione delle nascite che si registra in Italia negli ultimi anni. Il Policlinico si conferma il secondo punto nascita dell'Emilia Romagna preceduto dall'Ospedale Maggiore di Bologna con circa 350 parti in più.