Modena, la rabbia dei ristoratori 'Io apro': 500 persone in piazza

Oltre 500 persone hanno aderito oggi pomeriggio alla manifestazione in Piazza Grande a Modena promossa dai ristoratori che si riconoscono nella rete di 'Io apro'. Tra gli organizzatori modenesi il ristoratore Antonio Alfieri. Diverse le attività del territorio presenti all'iniziativa per protestare contro la chiusura indiscriminata di ristoranti e bar e per rappresentare 'la totale indeguatezza dei cosiddetti 'ristori' talmente esigui', secondo i ristoratori, 'da non consentire loro neppure la copertura parziale delle spese fisse'.'Il vero problema è che non siamo riusciti a condurre una battaglia uniti per pretendere l'apertura di un tavolo col Governo - ha detto Antonio Alfieri -. Oggi io ho invitato rappresentanti di tante associazioni ma nessuno ha voluto essere in piazza con noi, a parte l'associazione delle Partite Iva che ringrazio'. E Alfieri respinge anche le critiche mosse da coloro che accusano i ristoratori di 'Io apro' di non rispettare le regole. 'Qui in ballo c'è la nostra sopravvivenza, il virus esiste e occorre difendersi, ma noi rischiamo tutti di fallire e purtroppo dall'ultimo provvedimento del governo è arrivata solo un'altra elemosina'.