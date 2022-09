Modena, Laura Guerrini nuovo comandante Carabinieri Forestali

Il Tenente Colonnello Laura Guerrini è il nuovo Comandante dei Carabinieri Forestali della provincia di Modena. E’ stato ricevuto nei giorni scorsi dal Prefetto Alessandra Camporota insieme al Colonnello Matteo D’Augello che lascia il Comando neo pensionato.Durante l’incontro di saluto sono stati affrontati alcuni temi legati alle attività dei Carabinieri Forestali per la tutela dell’ambiente in Provincia di Modena e rafforzato il conseguente impegno al contrasto dei reati ambientali nonchè alle attività di prevenzione degli stessi da parte delle otto Stazioni Carabinieri Forestali dislocate in provincia.Il Tenente Colonnello Laura Guerrini è nata a Modena il 22 maggio 1977, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e un master in scienze della sicurezza ambientale conseguito presso l’Università la Sapienza di Roma, dal 2010 al 2012 ha frequentato presso la SSAI - Scuola Superiore del Ministero dell’Interno - il terzo corso di formazione per Commissari del Corpo Forestale dello Stato, dal 2012 al 2016 ha prestato servizio presso il Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato di Bologna dove ha ricoperto diversi incarichi a livello regionale.