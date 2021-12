Modena, Natale speciale per i bambini dell’Accettazione pediatrica

Sorpresa questa mattina all’Accettazione Pediatrica del Policlinico di Modena per i piccoli ospiti grazie al nuovo albero di Natale donato dall’associazione Team Enjoy di Modena. L’albero è stato realizzato con palline trasparenti in modo da poter inserire all’interno dei messaggi di speranza e con palline di polistirolo colorate a mano da bambini e famiglie.Sono stati il professor Lorenzo Iughetti, direttore della Pediatria, la dottoressa Monica Cellini, referente dell’Oncoematologia Pediatrica, Maria Cifuni, Coordinatrice infermieristica della Pediatria ad accogliere i donatori con una rappresentanza di medici e infermieri.“Desideriamo ringraziare il Team Enjoy e i bambini delle scuole coinvolte – affermano il prof. Lorenzo Iughettie la dottoressa Monica Cellini – per aver contribuito a rendere più accogliente l’ingresso dell’Accettazione Pediatrica che, in collaborazione all’attiguo Pronto Soccorso Generale risponde all’emergenza pediatrica. E’ bello che il volontariato aiuti i nostri bambini a sentire vicini i propri coetanei grazie a queste iniziative”.Tante le scuole coinvolte.· Scuole primarie Ferrari e G. Carducci di Formigine· Bimbilandia di tata Luana San Prospero· Scuola dell’ infanzia Maria Assunta di San Prospero· Scuola dell infanzia Rock no war di Medolla· Asilo nido Panda di Medolla· 5F di Finale Emilia· 3A della scuola Luisa Guidotti di Spezzano