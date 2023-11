Modena, Osservatorio geofisico: 'E' stato ottobre più caldo di sempre'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ma il sorprendente ottobre 2023 ha portato altro: per la prima volta nella storia meteoclimatica di Modena, è stato osservato un 'giorno caldo', con una temperatura massima che ha toccato o superato i 30 gradi. Il 9 ottobre, il termometro ha raggiunto una massima di 30.4 gradi, segnando un altro record.Per quanto riguarda le precipitazioni, l'ultima fase perturbata del mese ha contribuito a portare l'accumulo mensile a 68.5 mm, pur restando al di sotto del 18.4% rispetto alla piovosità media mensile. Nel corso del 2023, finora le piogge totali ammontano a 483 mm, rappresentando solo un 8% in meno rispetto alla media. Tuttavia, va sottolineata una significativa anomalia nella distribuzione: quasi la metà delle precipitazioni di quest'anno si è concentrata nel mese di maggio, eccezionalmente piovoso, mentre tutti gli altri mesi, ad eccezione di giugno, hanno registrato piogge inferiori alla media, talora anche molto scarse.Anche nelle altre stazioni meteo, si sono osservati dati di temperatura straordinariamente alte. A Modena Campus, la temperatura media mensile è stata di 18.1 gradi, con un massimo di 32.3 gradi il 9 ottobre, mentre la mattina più fredda è stata il 23, con 7.6 gradi. Inoltre, per Modena Campus, questo mese rappresenta un nuovo record di caldo nella serie storica dal 1995 ad oggi.A Reggio Emilia, la temperatura media si è attestata a 17.

9°C, il dato sulla piovosità non è attualmente disponibile a causa di alcune problematiche tecniche in corso di risoluzione. Gli estremi termici hanno visto una massima di 31.3°C il 9 ottobre e una minima di 8.6°C il 23 ottobre, giornata più fredda.



Previsioni



La tempesta Ciaràn si allontana da Modena, ma notiamo un valore di pressione straordinariamente basso, che ha registrato un minimo di 979 hPa nella mattinata di venerdì 3 novembre. Le temperature massime raggiungeranno ancora i 16°C, mantenendosi leggermente sopra la media. Domenica, una nuova perturbazione atlantica si avvicina, portando piogge in montagna e occasionali rovesci in pianura. All'inizio della prossima settimana, ci aspettiamo un periodo di tempo più stabile, ma dovremo fare i conti con un nuovo fronte atlantico che si avvicina per giovedì prossimo.