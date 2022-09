Modena, pavimenti in amianto in municipio: rimozione costa 240mila euro

Nelle piastrelle e collanti dei pavimenti ormai degradati del secondo e terzo piano del Palazzo comunale di Modena in via Scudari è presente amianto e ora il Comune è costretto a intervenire per rimuovere la paviementazione. Costo dell'intervento 240mila euro.La decisione è stata ufficializzata una settimana fa con una delibera di giunta.'A seguito di due sopralluoghi effettuati nel 2019 presso il Palazzo Comunale di Modena, in via Scudari 20, sono stati campionati diversi materiali (pavimentazioni in piastrelle viniliche e linoleum e relativi collanti) sospetti di contenere amianto - si legge nella delibera -. L'analisi dei campioni, effettuata da Studio Alfa spa, ha rilevato la presenza effettiva di amianto su piastrelle e collanti della pavimentazione del secondo e terzo piano. I vistosi segni di degrado, quali rotture e distacco di piastrelle o marcati segni di abrasione, presenti ad oggi sulla pavimentazione, rendono necessario procedere alla messa in sicurezza della superficie interessata, attraverso la sostituzione della pavimentazione danneggiata ed il posizionamento di pavimento in materiale pvc flottante completamente svincolata dal sottofondo, con posa “a secco” senza utilizzo di malte e collanti, garantendo, in tal modo, la reversibilità della nuova pavimentazione, senza compromettere la realizzazione dei futuri interventi'.