Modena riapre, al Mercato del Novi Sad il distanziamento è 'soft'

Questa mattina a Modena primo mercato al Novi Sad in 'Fase 2'. I banchi alimentari erano presenti anche nei lunedì scorsi, ma oggi i clienti erano molto più numerosi e il distanziamento sociale non sempre è stato rispettato. In ogni caso quasi tutti i modenesi indossavano la mascherine e gli aumbulanti hanno fatto di tutto per garantire la sicurezza. Anche questa è una immagine di Modena che riparte con una 'fase 2' che assomiglia sempre più alla 'fase 3'