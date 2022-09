Modena ricorda l'11 settembre

La Pressa

La commemorazione in Piazza Manzoni, davanti al monumento realizzato dai Lions in memoria delle vittime. Il loro onore il suono del silenzio e la sirena dei vigili del fuoco. Il Console americano Ringrazia l'Italia per la vicinanza agli Stati Uniti e per la solidarietà all'Ucraina