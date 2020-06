Modena, sotto municipio tavoli pieni e assembramenti. Ciao ciao Covid

Tavoli pieni, assembramenti e la gran parte dei ragazzi senza mascherina. Ieri sera, intorno alle 23, è questa la scena a cui si poteva assistere in pieno centro a Modena, al Caffè Concerto sotto al Municipio, nei locali di proprietà del Comune. Insomma, tutto come se il Covid non esistesse più. E forse è giusto così, ma allora si archivino definitivamente anche le norme che impediscono a tutti i locali e bar modenesi di non far sedere più di due persone di famiglie diverse allo stesso tavolo o che impongono la mascherina anche per entrare a prendere il pane in un forno vuoto.