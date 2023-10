Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per meglio comprendere questi dati, possiamo paragonarli a quelli di settembre 1987, mese che aveva colpito gli esperti meteorologici per il suo clima eccezionalmente caldo, registrando una temperatura media di 23.5°C e soli 2.6 mm di precipitazioni. Nell'analisi dell'intera serie storica, settembre 2023 si posiziona come il secondo mese di settembre più caldo mai osservato. Il record, tuttavia, rimane detenuto dal 2011, con una temperatura media di 24.3°C.La temperatura media di settembre 2023 ha superato di 3.1°C la media climatica del periodo 1991-2020.Il 12 settembre si è raggiunto il picco di caldo, con 31.7°C. Al contrario, la temperatura minima più fredda, 15.1°C, è stata registrata il 25 settembre.Nelle altre stazioni meteorologiche della nostra rete locale, a Modena Campus, la temperatura media mensile è stata di 22.3°C. Il 12 settembre si conferma come la giornata più calda, con una massima di 33.1°C mentre il 25 settembre è stata registrata la temperatura minima più bassa, pari a 12.3°C. Le precipitazioni totali in questa stazione hanno raggiunto i 7.4 mm.Anche a Reggio Emilia, la situazione è stata molto simile, con una temperatura media mensile di 22.1°C. La massima più alta è risultata pari a 32.3°C il 12 settembre, e la minima più bassa è stata pari a 11.1°C il 25 settembre.Sebbene la serie storica sia relativamente recente, risalente al 2010 per Modena Campus e al 2013 per Reggio Emilia, i dati evidenziano l'eccezionalità termopluviometrica del mese trascorso.A metà settimana, è prevista una leggera perturbazione, ma non sembra che cambierà significativamente la situazione. L'inizio di ottobre si prospetta quindi caratterizzato da un clima anomalo caldo e con una notevole carenza di precipitazioni.