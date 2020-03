Modena, un caso di coronavirus in casa di riposo

È stato confermato un caso di Coronavirus relativo a una persona ospite della struttura Ducale 1 di Modena. La persona è attualmente ricoverata al Policlinico, non in terapia intensiva.

'Su indicazione e in costante collaborazione con il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena e con il Comune di Modena, la Direzione sanitaria della struttura ha fornito tutti i nominativi degli ospiti e dei visitatori, nonché degli operatori, che sono stati contattati per dar corso all’indagine epidemiologica e alle eventuali misure di isolamento. Le due compagne di stanza della persona risultata positiva al tampone, al momento asintomatiche, sono state già da ieri pomeriggio poste in isolamento - si legge in una nota -. Tutto il personale, anche nello svolgimento delle normali attività al di fuori della stanza di isolamento, è dotato dei dispositivi di protezione individuale e nelle stanze d'isolamento vengono adottate le procedure previste dall'OMS, Ministero della Salute e Regione Emilia Romagna recepite dalla Direzione Sanitaria e sulle quali il personale è già stato formato. La Direzione conferma dunque che sono state adottate tutte le misure necessarie per cautelare sia gli ospiti, sia gli operatori, sia i cittadini e che la struttura continuerà la sua attività normalmente. Per una maggiore tutela degli Ospiti le attività verranno organizzate a nuclei assicurando la normale quotidianità'.