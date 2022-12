Montale festeggia don Andrea, 25 anni alla guida della parrocchia

Don Andrea si è sempre speso in una attività gioiosa accompagnata da un impegno pastorale continuo

Sarà una domenica di festa quella di domani a Montale. La parrocchia e l'intera comunità festeggia infatti i 25 anni di presenza del parroco don Andrea Gianelli. Per tutti i residente di Montale la figura di don Andrea ha rappresentato e rappresenta una guida accogliente e attenta ai bisogni dell'intera comunità.



Attivo nel restauro della canonica, nel rilancio della scuola materna, dello spazio 'Palafitta', nell'allestimento dello spazio Caritas per i bisognosi, don Andrea si è sempre speso in una attività gioiosa accompagnata da un impegno pastorale continuo: al fianco dei parrocchiani nel loro cammino di Fede, ma anche da coloro apparentemente più distanti dalla Chiesa. Per tutto questo e per la sua umanità profonda, impossibile da descrivere a parole ma ben nota a chi lo conosce, Montale domani si riunirà per festeggiarlo. Con l'augurio che i suoi 52 anni di sacerdozio e i 25 anni alla guida della parrocchia di Montale possano essere solo la prima parte di un cammino ancora lungo.





